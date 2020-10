Uomini nudi ovunque Conte e Casalini | la tragica gaffe gay con Ursula | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Disastrosa"gay" per Giuseppee Rocco Casalino, suo portavoce. L'ultimo post condiviso dal premier su Instagram lo ritrae conVon der Leyen, presidente della Commissione Ue, in occasione di un incontro a Bruxelles. Piccolo problema: nel tentato di "taggare" la Von der Leyen (tradotto: condividere con lei il post), lo staff social del presidente del Consiglio ha sbagliato clamorosamente, coinvolgendo non, ma una pagina, misteriosamente chiamata "vonderleyen", che raccoglie però foto dio mezzi. Lo scivolone ovviamente è stato subito messo alla berlina dal profilo di Trash Italiano e lo screenshot è diventato virale. Non benissimo, diciamo.