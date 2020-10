Uomini e Donne | Puntata di Oggi | La Scelta Jessica Messa Alle Strette Da Maria De Filippi!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 2 ottobre 2020)diviene invitata daDe Filippi a prendere immediatamente una decisione e lo fa. Intanto Paolo fa una rivelazione sconcertante sulla sua salute, ma non tutti in studio gli credono… Nelladisono successe tante cose. In particolar modo, si è acceso un forte dibattito tra Gemma e Paolo, soprattutto dopo una forte affermazione di quest’ultimo che ha sostenuto di aver ricevuto pessime notizie dal suo medico. Inoltreè stata posta di frontenecessità di prendere una decisione. Ecco che cosa è successo nelladi, ...