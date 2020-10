Uomini e Donne, anticipazioni venerdì 2 ottobre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 2 ottobre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Sembrerebbe, secondo le anticipazioni di oggi, che finalmente vedremo la scelta di Jessica. La tronista fin da subito ha mostrato un’attenzione particolare nei riguardi del corteggiatore Davide e, nonostante siano puntate che dice di volersela prendere con calma, oggi a quanto pare deciderà di uscire dal programma. La tronista non avrà ne i classici petali, ne un bacio col suo emozionatissimo Davide ma comunque, spiazzando il pubblico in studio, ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 2nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Sembrerebbe, secondo ledi oggi, che finalmente vedremo la scelta di Jessica. La tronista fin da subito ha mostrato un’attenzione particolare nei riguardi del corteggiatore Davide e, nonostante siano puntate che dice di volersela prendere con calma, oggi a quanto pare deciderà di uscire dal programma. La tronista non avrà ne i classici petali, ne un bacio col suo emozionatissimo Davide ma comunque, spiazzando il pubblico in studio, ...

