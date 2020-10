Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 2 ottobre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14.45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi, 2 ottobre 2020. Che cosa accadrà nell'appuntamento che chiude la settimana di Uomini e Donne?Senza dubbio dobbiamo aspettarci nuovi capitoli delle storie di Gemma Galgani, fresca di conoscenze con Franco, il nuovo corteggiatore che l'ha raggiunta al centro dello studio con Francesco, presto scartato. Ecco le parole con cui il 56enne Franco ha conquistato l'interesse della dama torinese: Prima della pandemia pesavo 96 kg, poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito 26 kg per te. Non mangiavo più ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020)è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14.45 su Canale 5. Scopriamo ledelladi, 2. Che cosa accadrà nell'appuntamento che chiude la settimana di?Senza dubbio dobbiamo aspettarci nuovi capitoli delle storie di Gemma Galgani, fresca di conoscenze con Franco, il nuovo corteggiatore che l'ha raggiunta al centro dello studio con Francesco, presto scartato. Ecco le parole con cui il 56enne Franco ha conquistato l'interesse della dama torinese: Prima della pandemia pesavo 96 kg, poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito 26 kg per te. Non mangiavo più ...

Mov5Stelle : Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al #RedditoDiCittadinanza. Donne e uomini per i qua… - mattiafeltri : #Buongiorno n.824 - 'Uomini che amano le donne' ovvero Vanessa Incontrada e un irrimediabile equivoco. - ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - HeideVecchio : RT @LaVeritaWeb: Dopo il blitz dell'Emilia Romagna, arriva la comunicazione in Gazzetta: in tutta Italia i medicinali usati da donne per di… - rinaldodinino : @ValentinaAllav2 @robertosaviano @chetempochefa Eppoi se parliamo del cosiddetto soccorso a mare , è evidente che… -