UNA VITA | anticipazioni puntata di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020

anticipazioni puntata 1058 di Una VITA di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020: Ramon chiede a Carmen di riprendere a considerare i loro progetti nuziali. Liberto desidera che Felicia convinca Rosina a rimanere ad Acacias. Attraverso un flashback, il pubblico apprenderà che tempo addietro Camino è stata violentata da Federico, figlio del proprietario della tenuta Valdeza.

