Una Vita anticipazioni: LOLITA fa una richiesta "imbarazzante" a CARMEN, ecco quale

A Una Vita, il periodo post-matrimonio non sarà affatto facile per CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco). Subito dopo lo scambio dei suoi voti nuziali con Ramon Palacios (Juanma Navas), l'ex domestica dovrà infatti sopportare le interferenze della nuora LOLITA (Rebeca Alemany) che, a causa dell'isteria derivata dalla sua gravidanza, la metterà perennemente alla prova nelle prime fasi della convivenza.

Leggi anche: Il Segreto anticipazioni: DAMIAN e l'incidente alla fabbrica di IGNACIO

Insomma, nelle prossime puntate italiane della soap succederà davvero di tutto in questa linea narrativa dai toni comedy…

Una Vita, news: cominciano gli scontri tra LOLITA e CARMEN

