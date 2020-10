Una Vita anticipazioni dal 4 al 10 ottobre: Marcia aggredita, la fuga (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le anticipazioni di Una Vita annunciano importanti colpi di scena. Nel corso delle puntate, in onda da domenica 4 a sabato 10 ottobre 2020, Emilio dimostra di essere ormai rassegnato al fatto che deve sposare la figlia di Ledesma. Quest’ultimo continua, infatti, a ricattarlo. Cinta, però, non ha alcuna intenzione di mettere la parola fine … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ledi Unaannunciano importanti colpi di scena. Nel corso delle puntate, in onda da domenica 4 a sabato 102020, Emilio dimostra di essere ormai rassegnato al fatto che deve sposare la figlia di Ledesma. Quest’ultimo continua, infatti, a ricattarlo. Cinta, però, non ha alcuna intenzione di mettere la parola fine … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : #Ricciardello (ANCE): L'edilizia in Sicilia è in una crisi profonda. Decreto semplificazioni? Ha complicato la vita… - TIM_music : Una coppia inedita in un brano sorprendente! Il mondo urban di Gianni Bismark incontra quello di @MarroneEmma, dand… - OfficialASRoma : Oggi è la #FestadeiNonni! ???? Con l'occasione parte 'Romanisti da una vita', un concorso dedicato ai nonni gialloro… - lysyforever : RT @HOSE0KTEAR: sulla gente che se la prende perché jk ha detto “fuck” chiaramente non avete capito un cazzo dalla vita e provo molta tener… - Daniele_V94 : @ElicrinaMacrina @sarabanda_ @zaiapresidente Aggiungo un’ultima cosa. Indossare la mascherina non ci costa nulla, s… -