"Una vergogna senza fine". Renzi, soltanto parole: massacra i grillini ma si tiene la poltrona (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quando lo si sente parlare così, ci si chiede cosa diavolo faccia nel governo Pd-M5s. Il soggetto è Matteo Renzi, che a Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4 giovedì 2 settembre, si è prodotto in una clamorosa intemerata contro il reddito di cittadinanza grillino. Ad imbeccarlo Paolo Del Debbio: "Allora, che cosa bisogna fare col reddito di cittadinanza?". E il leader di Italia Viva risponde, tranchant: "Il reddito di cittadinanza è una vergogna senza fine per come è stato fatto. È giusto dare una mano a chi non ce la fa, siamo passati dal 2013 al 2017 a 20 milioni di euro a 2,7 miliardi contro la povertà. Ma il meccanismo del reddito, votato da Di Maio e da Salvini, M5s e Lega, dal governo gialloverde, non ha funzionato. Non so se è un trampolino, ma si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Quando lo si sente parlare così, ci si chiede cosa diavolo faccia nel governo Pd-M5s. Il soggetto è Matteo, che a Dritto e Rovescio, in onda su Rete 4 giovedì 2 settembre, si è prodotto in una clamorosa intemerata contro il reddito di cittadinanza grillino. Ad imbeccarlo Paolo Del Debbio: "Allora, che cosa bisogna fare col reddito di cittadinanza?". E il leader di Italia Viva risponde, tranchant: "Il reddito di cittadinanza è unaper come è stato fatto. È giusto dare una mano a chi non ce la fa, siamo passati dal 2013 al 2017 a 20 milioni di euro a 2,7 miliardi contro la povertà. Ma il meccanismo del reddito, votato da Di Maio e da Salvini, M5s e Lega, dal governo gialloverde, non ha funzionato. Non so se è un trampolino, ma si sono ...

A scuola coprire le vergogne con le braghe

Nelle scuole di Ginevra, per coprire le pudenta, secondo il dipartimento per l'educazione, bisogna indossare magliette lunghe e larghe. Immediata la protesta delle ragazze e dei ragazzi ...

