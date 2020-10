Una targa per Renato Zero dal Municipio VIII di Roma, omaggio per i 70 anni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una targa per Renato Zero e direttamente dalla sua città. La mozione per il conferimento del riconoscimento è stato votato all’unanimità, dopo che il consigliere leghista Simone Foglio l’aveva presentata a sorpresa. Tra le motivazioni del riconoscimento, si leggono il particolare legame di Renato Fiacchini con il territorio, dove ha vissuto da piccolo, che sarebbe stato “ispirazione per canzoni rimaste nella storia della musica italiana”. Il consigliere Foglio ha specificato: “Renato Zero abitava in via Fonte Buono ed io sono cresciuto ascoltando gli aneddoti che mio zio materno, suo amico negli anni giovanili, mi ha raccontato sul conto del cantante, di cui sono un grande ammiratore. Tra l’altro ricordo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Unapere direttamente dalla sua città. La mozione per il conferimento del riconoscimento è stato votato all’unanimità, dopo che il consigliere leghista Simone Foglio l’aveva presentata a sorpresa. Tra le motivazioni del riconoscimento, si leggono il particolare legame diFiacchini con il territorio, dove ha vissuto da piccolo, che sarebbe stato “ispirazione per canzoni rimaste nella storia della musica italiana”. Il consigliere Foglio ha specificato: “abitava in via Fonte Buono ed io sono cresciuto ascoltando gli aneddoti che mio zio materno, suo amico negligiovanili, mi ha raccontato sul conto del cantante, di cui sono un grande ammiratore. Tra l’altro ricordo ...

