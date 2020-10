Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 ottobre 2020: Il Piano di Roberto contro Marina a Fabrizio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda dal 5 al 9 ottobre 2020. Leggi su comingsoon (Di venerdì 2 ottobre 2020) Scopriamo cosa rivelano lee le Trame di Unalper le le Puntate della Soap, in onda dal 5 al 9

alinatede : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… - rumpili2 : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… - danieledv79 : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… - PaoloIvanoCucce : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… - IlSegretoTvSoap : Un posto al sole, spoiler al 9/10: Leonardo mette Serena sotto pressione -