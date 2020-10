Un Posto al Sole, anticipazioni 2 ottobre: la decisione pericolosa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ecco le anticipazioni della soap Un Posto al Sole inerente la puntata di oggi, venerdì 2 ottobre. Niko destabilizzato per il ritorno di Susanna Nell’episodi in onda venerdì 2 ottobre si evince che Alex, tornato da una breve vacanza, è di nuovo operativo al Caffè Vulcano. Qui si allea con Samuel per cercare di contrastare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ecco ledella soap Unalinerente la puntata di oggi, venerdì 2. Niko destabilizzato per il ritorno di Susanna Nell’episodi in onda venerdì 2si evince che Alex, tornato da una breve vacanza, è di nuovo operativo al Caffè Vulcano. Qui si allea con Samuel per cercare di contrastare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

BrunoGiannarel1 : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… - SandyBubbola : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… - murgino__ : @andromedua un posto al sole - colecisti : Unslaved Un posto al sole - alinatede : RT @riccardomonet: Fossi stato al posto del ministro della Salute, avrei detto: 'se non prendete i 37 miliardi entro settembre del MES io m… -