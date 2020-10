Un italiano su 4 soffre di fegato grasso | ma prevenire si può

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - In Italia ne è affetta una persona su quattro, ad oggi è tra le prime cause nei Paesi occidentali di cirrosi e carcinoma epatocellulare, eppure la steatosi epatica non alcolica (Nafld), meglio conosciuta come, è ancora sottovalutata nonostante per gli specialisti rappresenti una vera e propria epidemia di cui si parla poco. Progredisce con l'età, in particolare in presenza di diabete, sovrappeso e obesità. "I dati epidemiologici sulla prevalenza della steatosi epatica sono in realtà poco noti - afferma Filomena Morisco, professore ordinario di Gastroenterologia e direttore della Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Università di Napoli Federico II, nonché membro del direttivo della Società italiana di ...