Ultima ordinanza distrugge 2.7 mld di euro che arrivano dal wedding (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si leva con forza la voce di contestazione da parte delle imprese che sostengono Asso Fiere molto critica nei confronti dell’Ultima ordinanza restrittiva emanata dal Presidente della Regione neo eletto Vincenzo De Luca. “De Luca, tuona il Presidente Lino Ferrara, esagera contro il contingentamento di massimo 20 persone a cerimonia, se il fine è il distanziamento allora il parametro deve essere la capienza massima del locale che ospita la cerimonia e non un limite massimo uguale per tutti.Il Presidente De Luca esagera con questo allarmismo di un virus, che guarda caso da quando sono state eseguite le autopsie ( contravvenendo all’OMS ) il numero di morti è sceso drasticamente da decine di migliaia a poche decine, evidentemente perché non si può più far entrare nel novero anche le morti per altre ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si leva con forza la voce di contestazione da parte delle imprese che sostengono Asso Fiere molto critica nei confronti dell’restrittiva emanata dal Presidente della Regione neo eletto Vincenzo De Luca. “De Luca, tuona il Presidente Lino Ferrara, esagera contro il contingentamento di massimo 20 persone a cerimonia, se il fine è il distanziamento allora il parametro deve essere la capienza massima del locale che ospita la cerimonia e non un limite massimo uguale per tutti.Il Presidente De Luca esagera con questo allarmismo di un virus, che guarda caso da quando sono state eseguite le autopsie ( contravvenendo all’OMS ) il numero di morti è sceso drasticamente da decine di migliaia a poche decine, evidentemente perché non si può più far entrare nel novero anche le morti per altre ...

holidaystrieste : Oggi #1ottobre è entrata in vigore l'ultima ordinanza @regioneFVGit per il contenimento #covid19… - DiscoverTrieste : Oggi #1ottobre è entrata in vigore l'ultima ordinanza @regioneFVGit per il contenimento #covid19 - Cinzy08_ : E dopo l'ultima ordinanza al posto di diminuire sono aumentati ?????? speriamo solo che tutto vada bene ?? - UnoTvnews : Sull'ultima ordinanza regionale polemiche dagli operatori del wedding e ceromonie - CurzioRaffaele : L ordinanza n 75 ultima del Presidente De Luca è una follia, i chiarimenti dopo le proteste sono frutto di paranoia. -