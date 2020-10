Ufficiale: Berenguer lascia il Torino. Giocherà a Bilbao con l’Athletic (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Athletic Club e Torino FC hanno raggiunto l’accordo per la cessione del calciatore Álex Berenguer, che firmerà fino alla fine della stagione 2023-2024 nel caso in cui superi le visite medice a cui si sottoporrà a Bilbao nelle prossima ore». Con questa nota il club basco annuncia l’ingaggio dell’ormai ex calciatore granata. «Il 25enne Berenguer ha giocato 72 partite in Serie A italiana nelle ultime due stagioni, per un totale di 8 gol e 7 assist – si legge ancora -. Ha già giocato alternandosi nelle posizioni di ala e centrocampista durante la sua carriera in Italia». Foto: twitter Athletic Bilbao L'articolo Ufficiale: Berenguer lascia il Torino. Giocherà ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) «Athletic Club eFC hanno raggiunto l’accordo per la cessione del calciatore Álex, che firmerà fino alla fine della stagione 2023-2024 nel caso in cui superi le visite medice a cui si sottoporrà anelle prossima ore». Con questa nota il club basco annuncia l’ingaggio dell’ormai ex calciatore granata. «Il 25enneha giocato 72 partite in Serie A italiana nelle ultime due stagioni, per un totale di 8 gol e 7 assist – si legge ancora -. Ha già giocato alternandosi nelle posizioni di ala e centrocampista durante la sua carriera in Italia». Foto: twitter AthleticL'articoloil. Giocherà ...

DiMarzio : #Calciomercato - #Torino, l’#AthleticBilbao annuncia l’accordo per #Berenguer - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Berenguer al Bilbao per 12 milioni - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Berenguer al Bilbao per 12 milioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Torino, Berenguer al Bilbao per 12 milioni - apetrazzuolo : UFFICIALE - Torino, Berenguer al Bilbao per 12 milioni -