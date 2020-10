Ufficiale: Baroni passa a titolo definitivo dalla Fiorentina al Frosinone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ufficialità in casa Frosinone che ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo del difensore classe 1998 Riccardo Baroni, proveniente dalla Fiorentina. Il giocatore ha militato nelle ultime 3 stagioni con Virtus Entella, Lucchese e Pisa. Questa la nota del Frosinone: “Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per l’acquisto a titolo definitivo del difensore classe ‘98 Riccardo Baroni”. Fonte Foto: Sito Ufficiale Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ufficialità in casache ha annunciato l’ingaggio adel difensore classe 1998 Riccardo, proveniente. Il giocatore ha militato nelle ultime 3 stagioni con Virtus Entella, Lucchese e Pisa. Questa la nota del: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con laper l’acquisto adel difensore classe ‘98 Riccardo”. Fonte Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

