Udinese-Roma, Fonseca: “Partita complicata. Borja Mayoral? Buon giocatore” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Udinese-Roma, la conferenza stampa di Paulo Fonseca: “Non penso di cambiare molto la formazione”. TRIGORIA (Roma) – Conferenza stampa di vigilia per Paulo Fonseca che ha presentato la sfida della sua Roma contro l’Udinese, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 20.45. Udinese-Roma, la conferenza stampa di Paulo Fonseca Una partita per la Roma cruciale per il prosieguo del campionato. “Affrontiamo una squadra totalmente diversa dalle precedenti – ha ammesso Fonseca riportato da tuttomercatoweb.com – difenderanno molto bassi. Credo che sarà una sfida di pazienza, dovremo sfruttare la profondità per trovare spazi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020), la conferenza stampa di Paulo: “Non penso di cambiare molto la formazione”. TRIGORIA () – Conferenza stampa di vigilia per Pauloche ha presentato la sfida della suacontro l’, in programma sabato 3 ottobre 2020 alle ore 20.45., la conferenza stampa di PauloUna partita per lacruciale per il prosieguo del campionato. “Affrontiamo una squadra totalmente diversa dalle precedenti – ha ammessoriportato da tuttomercatoweb.com – difenderanno molto bassi. Credo che sarà una sfida di pazienza, dovremo sfruttare la profondità per trovare spazi ...

