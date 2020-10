Udinese-Roma, Fonseca in conferenza: “Mi sorprende l’agente di Diawara. E su Borja Mayoral…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non posso rivelare sempre la formazione. Non penso che cambierò molto ma prima voglio valutare la squadra nella rifinitura. Non c’è un titolare tra Karsdorp, Santon e Bruno Peres che non è nelle migliori condizioni”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore Paulo Fonseca alla vigilia di Udinese-Roma, match della terza giornata di Serie A. “Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni dell’agente di Diawara. Amadou è uno di quelli che ha giocato di più. Ha imparato molto ed è un giocatore importante. Con lui non c’è nessun problema. Se l’agente pensa che può impressionarmi con queste dichiarazioni, ha sbagliato”, ha continuato il tecnico commentando le dichiarazioni di ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Non posso rivelare sempre la formazione. Non penso che cambierò molto ma prima voglio valutare la squadra nella rifinitura. Non c’è un titolare tra Karsdorp, Santon e Bruno Peres che non è nelle migliori condizioni”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore Pauloalla vigilia di, match della terza giornata di Serie A. “Sono rimasto sorpreso dalle dichiarazioni dell’agente di. Amadou è uno di quelli che ha giocato di più. Ha imparato molto ed è un giocatore importante. Con lui non c’è nessun problema. Se l’agente pensa che può impressionarmi con queste dichiarazioni, ha sbagliato”, ha continuato il tecnico commentando le dichiarazioni di ...

