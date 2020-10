Udinese, Gotti: "Roma? L'ho vista e mi è piaciuta. Nostro avvio pessimo" (Di venerdì 2 ottobre 2020) UDINE - Atteso dal difficile impegno di domani sera contro la Roma alla Dacia Arena, il tecnico dell' Udinese Luca Gotti fa il punto dopo due ko consecutivi: "Domani mi aspetto la voglia di dare il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) UDINE - Atteso dal difficile impegno di domani sera contro laalla Dacia Arena, il tecnico dell'Lucafa il punto dopo due ko consecutivi: "Domani mi aspetto la voglia di dare il ...

sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Roma? L'ho vista e mi è piaciuta. Nostro avvio pessimo': ll tecnico friulano: 'Con Pedro ho vinto… - Ansa_Fvg : Calcio: Udinese; Gotti 'inizio pessimo,peggio non si poteva'. La Roma meritava di ottenere due vittorie,Pedro gioca… - TuttoFanta : ??#UDINESE, le parole di mister Gotti: 'Per #Pereyra in campo bisogna verificare la sua condizione. Ha pochi allenam… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Inizio pessimo, peggio non si poteva' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Inizio pessimo, peggio non si poteva' -