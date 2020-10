Tuttosport: Milik alla Fiorentina per 5 milioni di prestito più 25 di riscatto (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mentre il Napoli è alle prese con il secondo giro di tamponi dopo la notizia dei 15 positivi in casa Genoa, qualcosa potrebbe sistemarsi sul fronte uscite. Svolta di mercato per il club di De Laurentiis che potrebbe, in questi ultimi giorni, riuscire a piazzare finalmente Milik. Secondo quando riporta infatti oggi Tuttosport l’attaccante polacco avrebbe trovato finalmente casa Milik finalmente sta per accasarsi: lo vuole la Fiorentina, che pagherà al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto, appena il club azzurro rinnoverà di un anno l’accordo con il polacco in scadenza a giugno 2021 L'articolo Tuttosport: Milik alla Fiorentina per 5 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mentre il Napoli è alle prese con il secondo giro di tamponi dopo la notizia dei 15 positivi in casa Genoa, qualcosa potrebbe sistemarsi sul fronte uscite. Svolta di mercato per il club di De Laurentiis che potrebbe, in questi ultimi giorni, riuscire a piazzare finalmente. Secondo quando riporta infatti oggil’attaccante polacco avrebbe trovato finalmente casafinalmente sta per accasarsi: lo vuole la, che pagherà al Napoli 5dipiù 25 di, appena il club azzurro rinnoverà di un anno l’accordo con il polacco in scadenza a giugno 2021 L'articoloper 5 ...

Davide1926___ : RT @BombeDiVlad: ?? #Tuttosport – Svolta #Milik, per il quotidiano sarebbe vicinissimo alla #Fiorentina Cifre e formula dell'affare ???? #L… - napolista : Tuttosport: #Milik alla #Fiorentina per 5 milioni di prestito più 25 di riscatto Svolta di mercato per il Napoli,… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Tuttosport – Svolta #Milik, per il quotidiano sarebbe vicinissimo alla #Fiorentina Cifre e formula dell'affare ???? #L… - BombeDiVlad : ?? #Tuttosport – Svolta #Milik, per il quotidiano sarebbe vicinissimo alla #Fiorentina Cifre e formula dell'affare… - codapurple : RT @tuttonapoli: Tuttosport - Milik, c'è la svolta: la Fiorentina pronta a pagare 30 mln per il polacco -