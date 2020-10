TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik verso la Fiorentina | 5 milioni di prestito e 25 di riscatto

Leggi su calciomercato.napoli

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Di nuovo contro, Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. “Finalmente!” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione di, che parla del sorteggio di Champions League che ha messo di nuovo uno contro l’altro l’argentino e il portoghese: “Ronaldo contro Messi, Conte contro Zidane, Gasp contro Kloop: il sorteggio di Champions sforna grandi sfide. Ma nel complesso dalle urne di Ginevra sono usciti gironi abbordabili per le italiane”. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Per quanto riguarda il Napoli, si parla diprossimo alla: per il quotidiano ...