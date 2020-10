Tutte pazze per lui, chi è Ivano Ricchebono, lo chef di Antonella Clerici (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lui è uno dei più grandi chef italiani, che nel suo locale di Genova ha visto assegnarsi l’ambita stella Michelin. Ma non solo: ha acquisito una certa popolarità prima in televisione e poi sui social, grazie alle sue partecipazioni al programma di Rai Uno La prova del cuoco. Ecco chi Ivano Ricchebono, chef preferito della … L'articolo Tutte pazze per lui, chi è Ivano Ricchebono, lo chef di Antonella Clerici proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lui è uno dei più grandiitaliani, che nel suo locale di Genova ha visto assegnarsi l’ambita stella Michelin. Ma non solo: ha acquisito una certa popolarità prima in televisione e poi sui social, grazie alle sue partecipazioni al programma di Rai Uno La prova del cuoco. Ecco chipreferito della … L'articoloper lui, chi è, lodiproviene da www.meteoweek.com.

X Factor 2020, Emma furiosa e commossa: il "cazziatone" al rapper che sbadiglia (ma anche le lacrime)

Trascinatrice, simpatica e con la battuta sempre pronta, sensibile, si commuove ma è anche capace di rispondere per le rime a chi le manca di rispetto. Tutti pazzi a “X Factor 2020” per Emma Marrone, ...

Milan da pazzi! Una serata da film consegna l’Europa League ai rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Rio Ave-Milan passerà alla storia come una delle partite più incredibili mai viste. I rossoneri approdano in Europa League ...

