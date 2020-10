Turismo: startup Italianway aprirà il Vacation rental world summit (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Labitalia) - “Il Covid rappresenta uno shock esogeno, non è una crisi del settore in sé, per cui così com'è arrivato a un certo punto passerà e bisogna farsi trovare pronti, perché nel frattempo il mondo dei cosiddetti affitti brevi è cambiato e cambierà ancora, come dimostra ad esempio il fenomeno del cosiddetto 'holiday working' che per primi come Italianway abbiamo vissuto questa estate e segnalato già a inizio agosto con un boom di prenotazioni pari al 20% del totale. Essere stati selezionati come best practice per un evento dalla risonanza mondiale come il Vrws, tanto più dopo questi mesi così difficili, è una gran bella soddisfazione”. L'ad di Italianway, Marco Celani, commenta così la notizia che vede la startup ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Labitalia) - “Il Covid rappresenta uno shock esogeno, non è una crisi del settore in sé, per cui così com'è arrivato a un certo punto passerà e bisogna farsi trovare pronti, perché nel frattempo il mondo dei cosiddetti affitti brevi è cambiato e cambierà ancora, come dimostra ad esempio il fenomeno del cosiddetto 'holiday working' che per primi comeabbiamo vissuto questa estate e segnalato già a inizio agosto con un boom di prenotazioni pari al 20% del totale. Essere stati selezionati come best practice per un evento dalla risonanza mondiale come il Vrws, tanto più dopo questi mesi così difficili, è una gran bella soddisfazione”. L'ad di, Marco Celani, commenta così la notizia che vede la...

L'ad di Italianway, Marco Celani, commenta così la notizia che vede la startup prop-tech, che guida da quattro anni, unica azienda italiana del settore presente, invitata ad aprire la settima edizione ...

L'ad di Italianway, Marco Celani, commenta così la notizia che vede la startup prop-tech, che guida da quattro anni, unica azienda italiana del settore presente, invitata ad aprire la settima edizione ...