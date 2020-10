"Tua madre". Orrore di Tommaso Zorzi contro Guenda, la frase inaccettabile: cacciano anche lui? (Di venerdì 2 ottobre 2020) Scintille. E s'infiamma ancora una volta la polemica al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il tutto a poche ore dalla diretta di Canale 5 di oggi, venerdì 2 ottobre. Tutta colpa, adesso, di una frase-choc di Tommaso Zorzi. “Forse non saresti qui se non fosse per lei, per tua madre", tuona l'influencer. L'argomento divide la rete e scatena altre polemiche. Guenda Goria dice che la la madre è una figura ingombrante, ma svela com'è stato il provino per partecipare al Gf Vip. "Siamo state prese come concorrenti individuali, non mi sento affatto un'appendice di mia madre. Il mio curriculum è forse più nutrito di molte altri inquilini della Casa", dice Guenda difendendosi dalle accuse di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Scintille. E s'infiamma ancora una volta la polemica al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, il tutto a poche ore dalla diretta di Canale 5 di oggi, venerdì 2 ottobre. Tutta colpa, adesso, di una-choc di. “Forse non saresti qui se non fosse per lei, per tua", tuona l'influencer. L'argomento divide la rete e scatena altre polemiche.Goria dice che la laè una figura ingombrante, ma svela com'è stato il provino per partecipare al Gf Vip. "Siamo state prese come concorrenti individuali, non mi sento affatto un'appendice di mia. Il mio curriculum è forse più nutrito di molte altri inquilini della Casa", dicedifendendosi dalle accuse di ...

