“Trump se l’è cercata”. L’incredibile cattivo gusto del giornalista de La Stampa (Video) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – «Non è che dico “ben gli sta”, però ha fatto di tutto per essere contagiato. Ha sottovalutato, ha negato, ha detto cazzate, il virus non esiste, diceva di avere trovato l’antidoto, ha fatto lo sbruffone e ora ne paga le conseguenze». Così il giornalista de La Stampa Riccardo Barenghi, ai più noto come «Iena» per l’omonima rubrica da lui curata, è intervenuto stamattina a l’Agorà commentando la positività al coronavirus del presidente Trump e di sua moglie Melania. E se per «iena» si intende l’animale che si nutre di cadaveri o che si ciba di prede smembrate ancora vive, mai soprannome fu più azzeccato. Era solo questione di millisecondi prima che gufi e, per l’appunto, iene, si avventassero sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott – «Non è che dico “ben gli sta”, però ha fatto di tutto per essere contagiato. Ha sottovalutato, ha negato, ha detto cazzate, il virus non esiste, diceva di avere trovato l’antidoto, ha fatto lo sbruffone e ora ne paga le conseguenze». Così ilde LaRiccardo Barenghi, ai più noto come «Iena» per l’omonima rubrica da lui curata, è intervenuto stamattina a l’Agorà commentando la positività al coronavirus del presidente Trump e di sua moglie Melania. E se per «iena» si intende l’animale che si nutre di cadaveri o che si ciba di prede smembrate ancora vive, mai soprannome fu più azzeccato. Era solo questione di millisecondi prima che gufi e, per l’appunto, iene, si avventassero sulla ...

Internazionale : Il New York Times ha passato al setaccio migliaia di pagine di documenti. E la conclusione è che Donald Trump ha gr… - SkyTG24 : #DonaldTrump inizia l'isolamento insieme alla first lady. La coppia si è sottoposta al test dopo che la stretta col… - PiazzapulitaLA7 : “Credo che il dibattito tra Trump e Biden sia stato il momento più basso della politica americana. E credo che Trum… - myeivissa : RT @ChiodiDonatella: TRA #USA E #CINA #BERGOGLIO E L'#ITALIA HANNO DECISO DA CHE PARTE STARE Quella porta sbattuta in faccia a #Pompeo. Il… - laramps : RT @simonasiri: La notizia che lui e Melania sono positivi riporta l’attenzione dove Trump voleva che non andasse più: sulla pandemia e sul… -