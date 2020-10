Trump sapeva della positività di Hope Hicks ma volò in New Jersey (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Casa Bianca sapeva della posività della consigliera Hope Hicks giovedì prima che partisse l’elicottero che ha trasportato il presidente ad una raccolta fondi in New Jersey LEGGI ANCHE: Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al Coronavirus Trump e l’avversione per la mascherina: dopo la positività, invita ad indossarla Incalzato dai cronisti, il … L'articolo Trump sapeva della positività di Hope Hicks ma volò in New Jersey proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) La Casa Biancaposivitàconsiglieragiovedì prima che partisse l’elicottero che ha trasportato il presidente ad una raccolta fondi in NewLEGGI ANCHE: Donalde la moglie Melania sono positivi al Coronaviruse l’avversione per la mascherina: dopo la positività, invita ad indossarla Incalzato dai cronisti, il … L'articolopositività dima volò in Newproviene da www.meteoweek.com.

Capezzone : Su @atlanticomag bomba ?? di @jimmomo (praticamente unico sui media italiani): Russiagate come piano orchestrato dal… - StefaniaFalone : RT @colvieux: #Trump sapeva che Hope Hicks era positiva giovedì mattina ma non è andato in quarantena ma in New Jersey. Ha tenuto 2 riunion… - MaggioreSimona : RT @MediasetTgcom24: Casa Bianca: Trump sapeva positività di Hicks ma volò in New Jersey - CuccioloHD : RT @GeMa7799: Esplosivo: il Russiagate un piano orchestrato dalla Clinton per screditare Trump. E Obama sapeva... - RadioLuiss : La Casa Bianca sapeva della positività della consigliera del Presidente Hope #Hicks già giovedì, prima che il Presi… -