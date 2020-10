Trump ricoverato, paura alla Casa Bianca (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump ricoverato. Dopo il clamore causato dalla notizia della sua positività al Covid 19, a rendere ancora più destabilizzante la giornata e la campagna elettorale per le presidenziali è arrivata la notizia che il presidente avrebbe la febbre e per questo trascorrerà “qualche giorno” al Walter Reed National Military Medical Center, lo stesso ospedale militare dove Trump era stato ricoverato l’anno scorso quando si era sparsa la voce che l’inquilino della Casa Bianca avesse avuto un leggero ictus. LEGGI ANCHE > Positiva al Covid Hope Hicks, uno dei consiglieri più vicini a Trump Trump ricoverato, ma la Casa ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald. Dopo il clamore causato dnotizia della sua positività al Covid 19, a rendere ancora più destabilizzante la giornata e la campagna elettorale per le presidenziali è arrivata la notizia che il presidente avrebbe la febbre e per questo trascorrerà “qualche giorno” al Walter Reed National Military Medical Center, lo stesso ospedale militare doveera statol’anno scorso quando si era sparsa la voce che l’inquilino dellaavesse avuto un leggero ictus. LEGGI ANCHE > Positiva al Covid Hope Hicks, uno dei consiglieri più vicini a, ma la...

