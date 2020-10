Trump ricoverato nell’ospedale militare: «Ha la febbre». I medici: cure sperimentali con anticorpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente, positivo al coronavirus, trasportato al Walter Reed Medical Center. Il medico personale: «Per i prossimi giorni continuerà a lavorare dagli uffici nell’ospedale» Leggi su corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente, positivo al coronavirus, trasportato al Walter Reed Medical Center. Il medico personale: «Per i prossimi giorni continuerà a lavorare dagli uffici nell’ospedale»

Adnkronos : #Trump ricoverato in ospedale - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - ilpost : Donald Trump verrà ricoverato per il coronavirus - HerberMax : Il messaggio del Presidente #Trump prima di venir ricoverato, ringrazia per il “tremendous support” #TrumpCovid… - REstaCorporate : RT @Adnkronos: #Trump ricoverato in ospedale -