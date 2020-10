Trump ricoverato al Walter Reed Hospital dopo essere risultato positivo al Covid (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Trump è stato trasferito nell’ospedale Walter Reed per cautela, dove rimarrà per i prossimi giorni mentre i medici monitoreranno i suoi sintomi da coronavirus, la notizia è stata annunciata da un funzionario della Casa Bianca. La Casa Bianca ha comunicato che il presidente Trump è un pò affaticato con lievi sintomi. Il funzionario della Casa Bianca ha rifiutato di approfondire, aggiungendo che il ricovero si è reso necessario su raccomandazione del medico e degli esperti del presidente. “Il presidente Trump è di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato tutto il giorno”, ha dichiarato Kayleigh McEnany, segretario stampa della Casa Bianca. “Per cautela, e su raccomandazione del suo medico e dei suoi ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidenteè stato trasferito nell’ospedaleper cautela, dove rimarrà per i prossimi giorni mentre i medici monitoreranno i suoi sintomi da coronavirus, la notizia è stata annunciata da un funzionario della Casa Bianca. La Casa Bianca ha comunicato che il presidenteè un pò affaticato con lievi sintomi. Il funzionario della Casa Bianca ha rifiutato di approfondire, aggiungendo che il ricovero si è reso necessario su raccomandazione del medico e degli esperti del presidente. “Il presidenteè di buon umore, ha sintomi lievi e ha lavorato tutto il giorno”, ha dichiarato Kayleigh McEnany, segretario stampa della Casa Bianca. “Per cautela, e su raccomandazione del suo medico e dei suoi ...

