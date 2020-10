Trump positivo | borse deboli ma composte Su i farmaceutici Brent sotto i 40$ barile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) In attesa di capire come reagirà Wall Street alla notizia della positività dial Covid (i futures negativi lasciano presagire un avvio in ribasso), le altreaccusano il colpo ingranano la retromarcia. Reazione comunque per ora più che composta. Tokyo ha chiuso in calo dello 0,67% dopo che ieri un problema tecnico ne aveva bloccato l’operatività. Singapore ha perso lo 0,9%.Chiuse per festività altredell’estremo oriente. Europa invece al momento tutta in rosso. Londra lascia sul terreno lo 0,6%, Francoforte lo 0,8% così come Parigi, Milano perde lo 0,7%. Sul listino di piazza Affari giù soprattutto Tenaris, legata al petrolio, che perde l’ 1,4%, Cnh (- 1,7%), Leonardo (- 1,8%), Bper (- 2,1%). Bene Diasorin e Recordati, entrambe aziende farmaceutiche. ...