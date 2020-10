Trump positivo al Covid | da Pence a Biden chi è esposto al contagio

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la notizia che il presidente Usa, la first lady Melania e la consigliera Hope Hicks (qui un suo profilo) sono risultati positivi al, sorgono dubbi su quante persone all’interno (e all’estero) dell’amministrazione potrebbero essere state esposte al virus. Il protocollo di controllo è stato applicato anche al al vice presidente Mike, al consigliere Jared Kushner e, con tutta probabilità agli altri componenti dell’entourage, vale a dire Ivankae al capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. Il vice presidenteha avuto contatti ravvicinati cone la first Lady nei giorni recenti. Secondo i media Usa, è quasi certo che il vice presidente dovrà mettersi in quarantena. Leggi anche: Chi è ...

A contagiare la coppia probabilmente una delle più fidate consigliere, Hope Hicks, che ha accompagnato il leader statunitense nei suoi spostamenti per la campagna elettorale. Annullato il viaggio in ...Giornata positiva a Wall Street, dove tutti i principali benchmark ... in scia alla notizia della positività del presidente Trump al Covid-19. Questa notizia "ha come unica certezza la volatilità", ha ...