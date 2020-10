Trump positivo al coronavirus: per gli esperti è ad alto rischio (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’annuncio è di poche ore fa, Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al coronavirus. Gli esperti hanno definito la sua condizione ‘molto preoccupante’ Secondo molti esperti, citati dai media Usa, Donald Trump è “ad alto rischio” di ricovero e di complicazioni e anche a rischio di vita per il coronavirus, data l’età (il … L'articolo Trump positivo al coronavirus: per gli esperti è ad alto rischio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’annuncio è di poche ore fa, Donalde la moglie Melania sono positivi al. Glihanno definito la sua condizione ‘molto preoccupante’ Secondo molti, citati dai media Usa, Donaldè “ad” di ricovero e di complicazioni e anche adi vita per il, data l’età (il … L'articoloal: per gliè adproviene da www.meteoweek.com.

