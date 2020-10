Trump positivo al Coronavirus, dalla Cina: “Sminuire il virus si paga” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente statunitense Donald Trump è risultato positivo al Coronavirus. Non si sono fatte attendere le reazioni dal mondo, in particolare quelle dalla Cina. Se Taiwan invia gli auguri di guarigione a Trump, in Cina si utilizzano toni forti. Hu Xijin, direttore del quotidiano Global Times, ha twittato: “Il presidente Trump e la first lady hanno pagato il prezzo per l’azzardo di sottovalutare il Covid-19. La notizia testimonia la serieta’ della situazione pandemica negli Stati Uniti”. Secondo Hu, “cio’ imprimera’ un impatto negativo all’immagine di Trump e degli Stati Uniti, e potrebbe anche incidere negativamente sulla sua rielezione”. Il China Daily ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente statunitense Donaldè risultatoal. Non si sono fatte attendere le reazioni dal mondo, in particolare quelle. Se Taiwan invia gli auguri di guarigione a, insi utilizzano toni forti. Hu Xijin, direttore del quotidiano Global Times, ha twittato: “Il presidentee la first lady hanno pagato il prezzo per l’azzardo di sottovalutare il Covid-19. La notizia testimonia la serieta’ della situazione pandemica negli Stati Uniti”. Secondo Hu, “cio’ imprimera’ un impatto negativo all’immagine die degli Stati Uniti, e potrebbe anche incidere negativamente sulla sua rielezione”. Il China Daily ...

GassmanGassmann : Trump positivo al covid con la signora Trump. Tutto sotto controllo, già iniziate le cure a base di iniezioni di di… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - Capezzone : +++Poco fa a #CoffeeBreak su La7 per parlare di #Likecrazia e attualità+++ CLIPPINO 1 (grazie a @strange_days_82) S… - mmastrogiacomo : Scusate, domanda per chi ne sa: il positivo asintomatico (così pare) #Trump che cure starebbe facendo? #Remdesivir,… - lerribaldo : Quando #Trump prese in giro Biden sull'uso della mascherina. -