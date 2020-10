Trump positivo al Coronavirus: “Contagio quasi certo quando un politico non indossa la mascherina” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Questo è un virus contagioso per cui è chiaro che quando un politico non indossa la mascherina, come Donald Trump ha fatto spesso in tanti incontri e appuntamenti elettorali, la possibilità di essere contagiati è molto alta e, molto spesso, diventa purtroppo una certezza“: lo ha affermato il professor Walter Ricciardi, ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica e consulente del governo per l’emergenza Coronavirus ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio Uno in riferimento alla positività di Donald Trump.L'articolo Trump positivo al Coronavirus: “Contagio quasi certo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Questo è un virus contagioso per cui è chiaro cheunnonla mascherina, come Donaldha fatto spesso in tanti incontri e appuntamenti elettorali, la possibilità di essere contagiati è molto alta e, molto spesso, diventa purtroppo una certezza“: lo ha affermato il professor Walter Ricciardi, ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva dell’Università Cattolica e consulente del governo per l’emergenzaai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio Uno in riferimento alla positività di Donald.L'articoloal: “Contagio...

