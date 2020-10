Trump positivo al coronavirus (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. “Inizieremo la nostra quarantena e il processo di recupero – ha twittato – supereremo questo insieme!” Il presidente ha reso noto i risultati del tampone dopo che la consigliera Hope Hicks era risultata positiva. “Ci uniamo a milioni di americani che stanno pregano in tutta l’America per la piena e pronta guarigione, Dio benedica il presidente Trump e la nostra straordinaria first lady”, ha scritto su Twitter il vicepresidente Mike Pence. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donalde la first lady Melania sono risultati positivi al. “Inizieremo la nostra quarantena e il processo di recupero – ha twittato – supereremo questo insieme!” Il presidente ha reso noto i risultati del tampone dopo che la consigliera Hope Hicks era risultata positiva. “Ci uniamo a milioni di americani che stanno pregano in tutta l’America per la piena e pronta guarigione, Dio benedica il presidentee la nostra straordinaria first lady”, ha scritto su Twitter il vicepresidente Mike Pence. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

