Trump: «Io e Melania positivi al Covid. Insieme ce la faremo». Positiva anche la consigliera Hicks (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. «Inizieremo subito la quarantena e il percorso di guarigione. Insieme ce la faremo» ha scritto il presidente americano Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde sua mogliesonoal. Lo ha annunciato lo stessosu Twitter. «Inizieremo subito la quarantena e il percorso di guarigione.ce la» ha scritto il presidente americano

