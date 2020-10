Trump | «Io e Melania positivi al Covid Insieme ce la faremo» Giù petrolio e futures delle Borse Positiva anche la consigliera Hicks

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - ilpost : Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al coronavirus. Non è ancora chiaro se abbiano sintomi. - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - jiwonseyes : ma Trump e Melania si chiamano flotus potus su instagram ma cosa è un incantesimo i- - Daniele_Manca : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus, avrà #infettato anche #Biden durante il dibattito? Difficile ma non… -

WASHINGTON - Il presidente Usa Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al coronavirus. Precedentemente si erano messi in quarantena in attesa del risultato del test per il ...Anche Donald Trump e Melania positivi al Coronavirus. E' stato lo stesso presidente degli Stati Uniti ad annunciarlo via Twitter. "Stasera - ha scritto - io e Melania siamo risultati positivi al ...