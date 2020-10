Trump: «Io e Melania positivi al Covid, iniziata quarantena». La consigliera Hicks sta male (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la First Lady Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. «Iniziermo suibito la quarantena e il percorso di convalescenza. Supereremo questo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde la First Ladysonoal. Lo ha annunciato lo stessosu Twitter. «Iniziermo suibito lae il percorso di convalescenza. Supereremo questo...

