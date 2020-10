Trump: «Io e Melania positivi al Covid, iniziata quarantena». Ivanka e il marito negativi al tampone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la First Lady Melania sono positivi al Covid. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Twitter. «Iniziermo subito la quarantena e il percorso di convalescenza. Supereremo questo insieme», ha scritto il presidente americano. È accaduto dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva. negativi al tampone Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Trump ha cancellato il viaggio in Florida previsto nelle prossime ore nell’ambito della sua campagna elettorale – ha affermato la Casa Bianca -, aggiungendo che la positività del presidente avrà un effetto sugli ultimi ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde la First Ladysonoal. Lo ha annunciato lo stessosu Twitter. «Iniziermo subito lae il percorso di convalescenza. Supereremo questo insieme», ha scritto il presidente americano. È accaduto dopo che Hope Hicks, una delle più strette consigliere del presidente, è risultata positiva.ale ilJared Kushner.ha cancellato il viaggio in Florida previsto nelle prossime ore nell’ambito della sua campagna elettorale – ha affermato la Casa Bianca -, aggiungendo che latà del presidente avrà un effetto sugli ultimi ...

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - KingJosiah54 : Trump Corona Predictions.. Obama: Corona in 7 Bush: Corona in 5 B. Clinton: Corona in 7 H. Clinton: Corona in 4 Me… - disinformatico : Trump e Melania positivi e in quarantena? Lo sceneggiatore del 2020 adesso sta esagerando, mi pare un po' a corto d… - EnricoLetta : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formulare con… - sulkzwal : RT @matteosalvinimi: In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del prossi… -