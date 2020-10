Trump ha sintomi «simili a quelli dell’influenza» e appare «letargico» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi la notizia che tiene banco è sicuramente Trump positivo coronavirus. Se stamattina ha insospettito nella prima comunicazione del medico del presidente Usa l’assenza di accenno alla stomatologia, ora qualche notizia in più in tal senso potrebbe averla data il New York Times. Il celebre e prestigioso quotidiano riporta che – secondo alcune fonti – Trump starebbe mostrando sintomi simili a quelli di un raffreddore e che ieri sera avrebbe mostrato segni di letargia nel corso di un evento al quale ha partecipato. LEGGI ANCHE >>> Adinolfi su Trump positivo: «Noi protetti dal Signore» Trump sintomi coronavirus: influenza e letargia Dopo l’annuncio su Twitter dato da Trump in ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Oggi la notizia che tiene banco è sicuramentepositivo coronavirus. Se stamattina ha insospettito nella prima comunicazione del medico del presidente Usa l’assenza di accenno alla stomatologia, ora qualche notizia in più in tal senso potrebbe averla data il New York Times. Il celebre e prestigioso quotidiano riporta che – secondo alcune fonti –starebbe mostrandodi un raffreddore e che ieri sera avrebbe mostrato segni di letargia nel corso di un evento al quale ha partecipato. LEGGI ANCHE >>> Adinolfi supositivo: «Noi protetti dal Signore»coronavirus: influenza e letargia Dopo l’annuncio su Twitter dato dain ...

