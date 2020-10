Trump e quei viaggi con la collaboratrice Hicks senza mascherina: così il Coronavirus è salito a bordo dell’Air Force One (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)L’escalation è durata lo spazio di poche ore. Prima la notizia della positività di Hope Hicks, stretta collaboratrice di Donald Trump. Quindi, il tweet del presidente statunitense, che spiegava di essere in isolamento assieme a Melania in attesa del risultato del test. Infine, un’ora e mezza più tardi e sempre a mezzo social, l’annuncio dello stesso Trump: «Io e Melania siamo positivi al Coronavirus». October 2, 2020 October 2, 2020 Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata proprio Hicks a contagiare il presidente statunitense e la First lady. La 31enne collaboratrice di Trump ha volato sull’Air Force ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 ottobre)L’escalation è durata lo spazio di poche ore. Prima la notizia della positività di Hope, strettadi Donald. Quindi, il tweet del presidente statunitense, che spiegava di essere in isolamento assieme a Melania in attesa del risultato del test. Infine, un’ora e mezza più tardi e sempre a mezzo social, l’annuncio dello stesso: «Io e Melania siamo positivi al». October 2, 2020 October 2, 2020 Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata proprioa contagiare il presidente statunitense e la First lady. La 31ennediha volato sull’Air...

Mcclane272 : @LykanLA Condivido ma mi fanno più senso quei coglioni che commentano ironicamente alla positività di 'vip negazion… - orfeozamboni : RT @LFacciato: @luigidimaio A questa sfida possono partecipare anche i pescatori prigionieri in Libia o sono esclusi?che dice potranno farl… - Open_gol : Da Cleveland a Duluth, la ricostruzione dei giorni in cui è avvenuto il contagio di Trump e Melania - Alberto14594498 : Mr. Trump, lei è positivo. Si sì lo so. Sono il Presidente più positivo di sempre degli USA. Ma no presidente lei è… - leopadanofe : RT @LFacciato: @luigidimaio A questa sfida possono partecipare anche i pescatori prigionieri in Libia o sono esclusi?che dice potranno farl… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump quei Trump e quei viaggi con la collaboratrice Hicks senza mascherina: così il Coronavirus è salito a bordo dell’Air Force One Open Coronavirus, con Trump si allunga la serie di leader positivi al virus

Si allunga la serie di leader positivi al virus A livello internazionale Il caso di Trump si aggiunge a quello del premier britannico Boris Johnson e del presidente del Brasile Jair Bolsonaro che ...

Stato e tecnocrazia al servizio della ripresa? (di L. Castellani)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è mostrato particolarmente prudente rispetto a un maggiore intervento del governo federale nell’economia. Una posizione che ha suscitato le critiche di ...

Si allunga la serie di leader positivi al virus A livello internazionale Il caso di Trump si aggiunge a quello del premier britannico Boris Johnson e del presidente del Brasile Jair Bolsonaro che ...Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è mostrato particolarmente prudente rispetto a un maggiore intervento del governo federale nell’economia. Una posizione che ha suscitato le critiche di ...