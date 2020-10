Trump è «positivo al Covid»

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Usa Donalde anche la moglie Melania sono positivi al. «Al momento stanno bene», ha detto il medico della Casa Bianca. Per ora non ci sono notizie sullo sfidante democratico, Joe Biden

(Di venerdì 2 ottobre 2020)

Tengono le utility (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ott - Le Borse europee aprono in rosso sulla notizia della positivita' al Covid del presidente Donald Trump e di sua moglie ... grazie ...Mercati finanziari sotto pressione oggi dopo la notizia della positività al Covid 19 del presidente Usa, Donald Trump e sua moglie Melania. La notizia diffusa dallo stesso presidente in un Tweet (“La ...