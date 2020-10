Trump e Melania sono «positivi al Covid» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Usa Donald Trump e anche la moglie Melania sono positivi al Covid. «Al momento stanno bene», ha detto il medico della Casa Bianca. Per ora non ci sono notizie sullo sfidante democratico, Joe Biden Leggi su corriere (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente Usa Donalde anche la moglieal. «Al momento stanno bene», ha detto il medico della Casa Bianca. Per ora non cinotizie sullo sfidante democratico, Joe Biden

matteosalvinimi : In Italia e nel mondo, chi festeggia la malattia di un uomo o di una donna, chi arriva ad augurare la morte del pro… - repubblica : Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena'. A rischio la campagna elettorale [dall… - fanpage : Donald #Trump e la moglie Melania positivi al #covid19 - SmMoretti : Coronavirus, Trump e Melania positivi. Lo twitta lo stesso presidente Usa: “Ora siamo in quarantena” - Herostairslight : RT @perchetendenza: #TrumpHasCovid: Perché Donald Trump e la First Lady Melania sono risultati positivi al Coronavirus -