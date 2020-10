Trump e Melania sono positivi al Coronavirus: «Siamo in quarantena, iniziamo subito le cure» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (1 ottobre)USA EPA/KEVIN DIETSCH / POOL Hope Hicks, collaboratrice di Donald Trump.Donald Trump e Melania sono positivi al Coronavirus. A riferirlo è lo stesso presidente statunitense su Twitter. «Siamo in quarantena e iniziamo subito le cure», ha fatto sapere. Trump era già in quarantena da alcune ore dopo la positività di una sua stretta collaboratrice, Hope Hicks, che negli ultimi giorni ha accompagnato il presidente – spesso immortalata senza mascherina – prima a Cleveland, per il dibattito televisivo con Joe Biden, quindi per un dibattito a Duluth, ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (1 ottobre)USA EPA/KEVIN DIETSCH / POOL Hope Hicks, collaboratrice di Donald.Donaldal. A riferirlo è lo stesso presidente statunitense su Twitter. «inle», ha fatto sapere.era già inda alcune ore dopo latà di una sua stretta collaboratrice, Hope Hicks, che negli ultimi giorni ha accompagnato il presidente – spesso immortalata senza mascherina – prima a Cleveland, per il dibattito televisivo con Joe Biden, quindi per un dibattito a Duluth, ...

