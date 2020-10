Trump e Melania positivi al Covid. Su Twitter: "Questione di karma" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con un post su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie Melania hanno annunciato la positività al test del Covid Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere positivo al Covid-19 insieme alla moglie Melania. E su Twitter si parla di 'karma'. Leggi su it.mashable (Di venerdì 2 ottobre 2020) Con un post suil presidente degli Stati Uniti Donalde sua mogliehanno annunciato latà al test delIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato di essere positivo al-19 insieme alla moglie. E susi parla di ''.

Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - repubblica : Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena'. A rischio la campagna elettorale [dall… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - logimanmusik : @blusewillis L'unica cosa che mi sorprende dell'infezione corona di Trump e Melania, è che i due sembrano avere un… - fabriziottavian : Trump positivo. Deve essere il regalo di Melania per la festa dei nonni. #festadeinonni #TrumpHasCovid -