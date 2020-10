Trump e Melania positivi al Covid, le conseguenze sulle presidenziali (Di venerdì 2 ottobre 2020) Trump e Melania positivi al Covid-19, lo annuncia il presidente americano. Quali saranno le conseguenze? Donald Trump e la moglie Melania hanno contratto il Covid-19, ad annunciarlo è stato lo stesso presidente. Notizia poi confermata anche dal suo medico personale, il quale ha anche confermato che la coppia non è in gravi condizioni. Costretto dunque a stare quarantena il presidente americano ha comunque deciso di portare avanti i suoi compiti “senza alcuna interruzione”. Delle ripercussioni comunque ricadranno sulla campagna elettorale. Trump infatti ha dovuto annullare il suo viaggio in Florida previsto oggi. Pochi giorni fa una consigliera del presidente,Hope Hicks, era risultata positiva. Hicks inoltre ... Leggi su zon (Di venerdì 2 ottobre 2020)al-19, lo annuncia il presidente americano. Quali saranno le? Donalde la mogliehanno contratto il-19, ad annunciarlo è stato lo stesso presidente. Notizia poi confermata anche dal suo medico personale, il quale ha anche confermato che la coppia non è in gravi condizioni. Costretto dunque a stare quarantena il presidente americano ha comunque deciso di portare avanti i suoi compiti “senza alcuna interruzione”. Delle ripercussioni comunque ricadranno sulla campagna elettorale.infatti ha dovuto annullare il suo viaggio in Florida previsto oggi. Pochi giorni fa una consigliera del presidente,Hope Hicks, era risultata positiva. Hicks inoltre ...

