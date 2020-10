Trump e Melania positivi al Covid Contagiati dalla consigliera Hicks (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Sono positivo al Covid-19 e anche mia moglie e ci metteremo in quarantena": così ha twittato Donald Trump. Questo potrebbe cambiare radicalmente le ultime settimane di campagna elettorale. Una collaboratrice la ex modella Hope Hicks Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Sono positivo al-19 e anche mia moglie e ci metteremo in quarantena": così ha twittato Donald. Questo potrebbe cambiare radicalmente le ultime settimane di campagna elettorale. Una collaboratrice la ex modella HopeSegui su affaritaliani.it

