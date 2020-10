Trump e Melania positivi al Covid Contagiati dalla consigliera 31enne (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Sono positivo al Covid-19 e anche mia moglie e ci metteremo in quarantena": così ha twittato stanotte Donald Trump. Questo potrebbe cambiare radicalmente le ultime settimane di campagna elettorale. Una collaboratrice la ex modella Hope Hicks, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 2 ottobre 2020) "Sono positivo al-19 e anche mia moglie e ci metteremo in quarantena": così ha twittato stanotte Donald. Questo potrebbe cambiare radicalmente le ultime settimane di campagna elettorale. Una collaboratrice la ex modella Hope Hicks, Segui su affaritaliani.it

