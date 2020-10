Trump e Melania positivi al Coronavirus: l’annuncio del presidente (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania sono positivi al Coronavirus. A comunicarlo – tramite twitter – è lo stesso capo della Casa Bianca. Il medico del presidente ha poi confermato la notizia della positività di Donald e Melania, affermando che stanno bene. Il presidente – impegnato negli ultimi giorni di … L'articolo Trump e Melania positivi al Coronavirus: l’annuncio del presidente Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ildegli Stati Uniti Donalde la first ladysonoal. A comunicarlo – tramite twitter – è lo stesso capo della Casa Bianca. Il medico delha poi confermato la notizia dellatà di Donald e, affermando che stanno bene. Il– impegnato negli ultimi giorni di … L'articoloal: l’annuncio delTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

