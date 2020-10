Trump e Melania positivi al Coronavirus: la coppia presidenziale in quarantena (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donald Trump e la First Lady Melania positivi al Coronavirus . "Stanno bene" afferma il medico del presidente americano confermando il contagio. La coppia presidenziale era in quarantena in attesa del... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 ottobre 2020) Donalde la First Ladyal. "Stanno bene" afferma il medico del presidente americano confermando il contagio. Laera inin attesa del...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump e la moglie Melania in quarantena. Positiva al virus una strettissima collaboratrice del preside… - ilpost : Donald Trump e sua moglie Melania sono positivi al coronavirus. Non è ancora chiaro se abbiano sintomi. - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - ivana1957 : RT @Libero_official: 'Iniziamo la quarantena, insieme ce la faremo': #Trump e Melania positivi al #coronavirus. Il sospetto: contagio parti… - urania2906 : RT @repubblica: Stati Uniti, Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' [dalla nostra inviata ANNA LOMBARDI] [aggiornam… -