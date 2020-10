Trump e Melania positivi al coronavirus | «Iniziamo subito le cure»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) «La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!». Così il presidente americano Donal Trump, 74 anni, ha annunciato via social di essere positivo al coronavirus e come lui, la moglie Melania. Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!